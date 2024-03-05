Каховка обесточена: террористы ВСУ нанесли удар по энергоподстанции

Минувшей ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по энергоподстанции в Каховке на левобережье Днепра, в результате чего был обесточен весь город. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В ночь на 5 марта террористы киевского режима провели очередную атаку беспилотниками на подстанцию в Каховке. В результате город полностью обесточен, также без света частично остается Каховский округ», – уточнил Сальдо в комментарии ТАСС.

В своем телеграм-канале глава региона пояснил, что целью удара стал «террор жителей города и округа». «Бессильные на фронте, командиры ВСУ стремятся отыграться на мирных жителях, мол, «пропадайте вместе с нами!» – заявил он.

«Обещаю, весь ущерб поправим: инфраструктуру восстановим, людям обеспечим безопасность и необходимые условия для жизни, а преступников-террористов нейтрализуем», – подчеркнул Сальдо.

Каховка, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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