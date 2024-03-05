ВС РФ продолжают наступление после взятия Авдеевки – Шойгу

Российские войска продолжают наступать в западном направлении после взятия Авдеевки. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, бойцы ВС России не дали украинским боевикам закрепиться на новом рубеже.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», – сказал глава Минобороны на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

Как отметил Шойгу, российские военные демонстрируют мужество, храбрость и героизм, успешно решают поставленные задачи на фронте.

Напомним, 26 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения освободили поселок Ласточкино под Авдеевкой. 27 февраля российские военное ведомство заявило о взятии под контроль населенного пункта Северное. 28 января Министерство обороны РФ сообщило об освобождении поселка Петровское.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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