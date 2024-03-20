Румынские наемники объявили об участии в атаках на приграничные районы РФ

Румынские наемники опубликовали видео обстрелов приграничных районов России и заявили, что участвовали в атаках на эти территории. Румыны сообщили, что среди боевиков были участники запрещенной в России украинской террористической организации «Русский добровольческий корпус».
«Мы совершили рейды на их приграничные деревни», – цитирует заявление наемников РИА Новости.
С 12 марта украинские боевики активно пытаются проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Сначала к границе прорывались отдельные группы диверсантов, но позже тактика ВСУ изменилась, в бой вступили большие группы боевиков, тяжелая техника. Попытки проникновения сопровождались массированными атаками беспилотников и плотными обстрелами российских регионов.
Следственный комитет России объявил в розыск воюющих на стороне ВСУ 700 иностранных наемников из ряда стран, включая Польшу и Румынию. Минобороны Украины признало, что против российских бойцов воюют наемники из 50 стран.
Бухарест, Наталья Рязанова
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