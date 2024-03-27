В Николаеве и Харькове произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о ракетном обстреле Николаева и Харькова. По предварительным данным местных властей, обстрел ведется управляемыми боеприпасами со стороны российских войск.

Также Воздушные силы Украины заявили о пролете ракеты в сторону Днепра.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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