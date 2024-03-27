российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 марта 2024, 17:37 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Николаеве и Харькове произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о ракетном обстреле Николаева и Харькова. По предварительным данным местных властей, обстрел ведется управляемыми боеприпасами со стороны российских войск.

Также Воздушные силы Украины заявили о пролете ракеты в сторону Днепра.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Выделенные в марте Киеву 300 млн долларов были потрачены в ноябре / Североатлантический альянс готов к конфликту с Россией – глава военного комитета НАТО / Решительные действия: военный эксперт оценил ближайшие перспективы СВО / Харьков полностью обесточен после ракетных ударов / НАТО готовит второй антироссийский фронт / Россия находится в состоянии войны – Песков / Абсурд становится реальностью: Орбан заявил о риске новой мировой войны / На Днепровской ГЭС прогремели несколько взрывов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,