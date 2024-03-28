В одной из областей Украины объявлены в розыск десятки тысяч уклонистов

Представитель территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат, – прим.ред.) Полтавской области Украины Роман Истомин в четверг, 28 марта, заявил, что полиция занимается розыском 30 тысяч человек, уклоняющихся от мобилизации, – сообщают украинские СМИ.

В своем заявлении для СМИ Истомин сказал: «Существует процедура, когда сотрудники полиции по обращению представителей ТЦК обязаны привести человека в центр. Если человек нарушает административный кодекс, то на него составляется протокол, а после формируется постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК. В Полтавской области полиция получила запрос на принудительный привод в отделы ТЦК около 30 тысяч человек».

В свою очередь, заместитель начальника ТЦК Ивано-Франковской области Роман Боднар заявил, что в розыск объявлены более 40 тысяч человек из числа не явившихся по повестке.

Полтава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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