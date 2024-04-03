Сдавшиеся в плен боевики попросили российские паспорта и перешли на сторону ВС РФ

Некоторые пленные военнослужащие ВСУ попросили принять их в российское гражданство и решили перейти на сторону ВС РФ, рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Этот боец, который получил гражданство РФ, сдался еще в прошлом году. Он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой не отдавать его на ту сторону. У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство», – сказал Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что российские военные не сражаются с украинским народом. Противостояние идет с киевским режимом.

«Мы не имеем ничего против конкретно лиц украинской национальности, против народа Украины. Не воюем за какой-то клочок земли. В данном случае мы показываем свой настрой в отношении тех людей, которые готовы сложить оружие и сдаться в плен, для того чтобы остаться живыми», – пояснил Алаудинов.

С начала 2023 года матери и жены пленных украинских военных писали письма российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбами оставить их родных на российской территории до завершения боевых действий. Добровольцы из числа украинских военнопленных уже воюют на стороне ВС РФ и показывают свою храбрость. Из числа украинцев сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого, который находится на передовой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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