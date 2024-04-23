Украинские военные похитили наркодилера из требовали за него выкуп

На Украине военные похитили наркоторговца и потребовали у его сообщников выкуп. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в Киевской области. Трое военнослужащих устроили засаду на двух наркокурьеров, направлявшихся в поселок Вита-Почтовая за новой партией запрещенных веществ. Военные захватили одного из торговцев, угрожая ему оружием.

Похищенного курьера доставили в поселок Вишневое, а затем потребовали выкуп размере 30 тысяч долларов у подельников.

По данным издания, военнослужащие были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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