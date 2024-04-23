В мае-июне ВСУ начнут сыпаться на большинстве направлений спецоперации – Апты Алаудинов

В мае-июне оборона украинских вооруженных сил должна посыпаться на большинстве направлений специальной военной операции. С таким прогнозом выступил замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Он признал, что ВСУ в настоящий момент создают достаточно серьезные фортификационные защитные сооружения. Однако, по словам Алаудинов, они не остановят российские войска. ВСУ не поможет и выделенная Западом военная помощь, считает он.

«Я примерно по своему анализу думаю, что конец мая – июнь-месяц противник должен посыпаться на большей части направлений», – подчеркнул генерал.

Алаудинов отметил, что российские военные будут делать всё, чтобы в 2024 году специальная военная операция завершилась. Бойцы ВС РФ хорошо подготовлены и нет такой силы, которая могла бы остановить их от выполнения поставленных задач, заключил он.

Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия потеряла почти полмиллиона военнослужащих за время СВО. По его словам, ВС РФ владеют инициативой на всей линии фронта и «продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей».

Накануне признанный в России террористом и экстремистом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал большие трудности для ВСУ во второй половине мая.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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