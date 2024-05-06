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Понедельник, 6 мая 2024, 16:34 мск

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Мужчина в парике и с накладной грудью пытался сбежать с Украины по паспорту сестры

На границе Украины и Румынии задержали мужчину, который переоделся в женскую одежду и предъявил паспорт сестры. Об этом сообщила госпогранслужба.

Житель Золотоноши пытался пересечь границу с Румынией. 44-летний мужчина явился на пропускной пункт в женской одежде, парике и с накладной грудью. Он предъявил паспорт родственницы.

Пограничники сразу поняли, что перед ними обманщик, и не пропустили его, а составили протокол об административном правонарушении.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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