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Воскресенье, 12 мая 2024, 14:41 мск

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Армия России уничтожила 5 военных вертолетов в Днепропетровской области и сбила МиГ-29

За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесен удар по Днепропетровской области. Как говорится в сводке министерства обороны, в районе населенного пункта Манвеловка уничтожены четыре вертолета Ми-24 и поражен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131-м районе.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба «Hammer» производства Франции, а также 23 реактивных снаряда «Vampire», «Град» и «Ольха».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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