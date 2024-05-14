ВС РФ взяли под контроль западную и северную части Волчанска

Западная и северная части Волчанска в Харьковской области контролируются российскими войсками. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

По его словам, украинские силы пока еще оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока – ВСУ частично удерживают поселок Волчанские хутора.

«При этом западная и северная части Волчанска уже контролируются российскими войсками, наши ребята сейчас продолжают движение в районе мясокомбината и так далее», – сообщил Ганчев.

Подразделения ВС РФ, отметил он, сейчас занимают удобные позиции «для дальнейшего продвижения по городу и пригороду вокруг Волчанска».

Ганчев также сообщил, что в ближайшее время группировка войск «Север», которая действует на северном направлении Харьковской области, начнет освобождать поселок Липцы. «Группировка «Север» <…> объединила направления, [ведется – прим. ред.) наступление в районе поселка Терны, и сейчас уже имеются основания считать, что поселок Липцы тоже в скором времени начнет освобождаться», – сказал он.

Накануне глава харьковской полиции Владимир Тимошко заявил, что российское наступление в Харьковской области превращает город Волчанск в Бахмут (Артемовск) или Марьинку. За последние три дня ВС России нанесли масштабные авиаудары по позициям ВСУ в городе. В самом городе и его окрестностях идут стрелковые бои.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию под Харьковом одной из самых горячих, а в Волчанске – очень сложной. В свою очередь, признанный в РФ террористом и экстремистом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя российское наступление на Харьков, заявил, что из-за истощения резервов ВСУ ситуация на фронте приближается к критической.

Несколько дней назад российская армия начала наступление в Харьковской области. За двое суток ВС РФ заняли 9 населенных пунктов. В настоящее время ведутся бои за Волчанск и другие населенные пункты по пути на Харьков.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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