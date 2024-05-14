Резервы ВСУ истощены: в Киеве сообщили о критической ситуации на фронте

Украинская армия истощила все резервы – ситуация на грани и приближается к критической. Об этом заявил признанный в РФ террористом и экстремистом начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете The New York Times, комментируя российское наступление на Харьков.
«Все наши войска сейчас или тут, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас не осталось никого в резерве», – сказал он.
«Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической», – констатировал глава ГУР.
В то же время, по его словам, ВСУ еще в состоянии стабилизировать фронт на Харьковском направлении, но через три-четыре дня Россия может начать наступление под Сумами.
Стоит отметить, что украинские власти уже объявили эвакуацию в двух городах Сумской области – Белополье и Ворожба.
Ранее сообщалось о начале российского наступления в Харьковской области. За двое суток ВС РФ взяли под контроль 9 населенных пунктов. В настоящее время ведется бои за Волчанск и другие поселки по пути на Харьков.
Киев, Елена Володина
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