Российское наступление на Харьков: Волчанск для Киева «превращается в Бахмут или Марьинку»

Российское наступление на Харьков превращает город Волчанск в Бахмут (Артемовск) или Марьинку. Об этом заявил глава харьковской полиции Владимир Тимошко.

По его словам, количество ударов авиабомбами зашкаливает – за последние три дня город пострадал очень серьезно. Стрелковые бои идут на окрестностях Волчанска. Из города и соседних населенных пунктов идет эвакуация. Вывезли уже 1700 гражданских, пишут украинские СМИ.

Как отметил российский военный эксперт Юрий Подоляка, сейчас ведется очень хорошо скоординированный штурм Волчанска. «Чувствуется, что в бой брошены спецы, а не новобранцы, а потому дело идет довольно быстро. Хотя после вчерашней мощной авиа и артподготовки, когда на головы противника было сброшено около 50 авиабомб и сотни тяжелых снарядов, такого стоило ожидать», – отметил он в своем телеграм-канале.

«С утра было сообщение, что мы уже полностью зачистили от ВСУ мясокомбинат и продвинулись немного южнее. А к обеду пришла информация, что была окончена зачистка и взята под полный контроль местная обувная фабрика. Таким образом внешний контур обороны Волчанска прорван на всем протяжении и теперь противник может попытаться зацепиться за высотную застройку в центре города, куда он и откатился», – уточнил Подоляка.

Харьков, Елена Володина

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