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Понедельник, 27 мая 2024, 20:49 мск

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Сырский* распорядился официально принять французских «инструкторов» на Украине

главком ВСУ Александр Сырский*, фото: The Washington Post

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский* в понедельник, 27 мая, заявил, что подписал необходимые документы, позволяющие французским инструкторам дислоцироваться в военные учебные центры для подготовки украинских военнослужащих, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале Сырский* написал: «С министром обороны Рустемом Умеровым провели в понедельник видео-встречу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Верю, что решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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