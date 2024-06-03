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Понедельник, 3 июня 2024, 20:54 мск

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Мэр Харькова заявил о потере всех энергетических мощностей

Подконтрольный киевским властям мэр Харькова Игорь Терехов заявил о крайне тяжелом предстоящем отопительном сезоне, поскольку город лишился всех энергетических объектов, – сообщают СМИ.

В интервью эстонскому изданию Терехов сказал: «Сегодня у нас не осталось ни одной собственной генерации, и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем. Невозможно входить в зиму с такой системой энергообеспечения, потому что от энергообеспечения зависит вся остальная коммунальная сфера, начиная с водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением. Впереди очень трудный отопительный сезон, и нам нужно его пройти. Нам заново нужно переделать всю систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. И на все это у нас есть лишь несколько месяцев».

Отметим, что ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что Терехов планирует принять участие в конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Берлине 11-12 июня, где он планирует «получить от ЕБРР минимум 25 млн. евро кредита на подготовку города к зиме».

Харьков, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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