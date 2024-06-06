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Четверг, 6 июня 2024, 19:23 мск

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Киевский режим дал право «военкомам» на применение силы при мобилизации

Фото: Территориальная оборона ВС Украины

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко в четверг, 6 июня, заявил, что сотрудники ТЦК (военкоматов) могут применять силу, если украинцы отказываются выполнять их требования по мобилизации, – сообщают местные СМИ.

В интервью украинскому информагентству украинский народный депутат сказал: «Представители ТЦК могут применять силу, прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации. Такие действия также могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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