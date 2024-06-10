32 украинца незаконно пересекли границу Венгрии на грузовике с военными номерами

В Венгрии задержали 32 украинца, которые незаконно пересекли границу на грузовике с военными номерами. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью «Украинской правде».

«Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны», – сказал Демченко.

Позже венгерские пограничники сообщили о задержании 32 граждан Украины. Кроме того, украинские правоохранители задержали еще несколько человек, которые могут быть причастны к произошедшему.

На участке Мукачевского отряда, где произошел инцидент, проводится проверка. При этом Демченко уточнил, что принадлежность грузовика военным не установлена.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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