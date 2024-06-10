российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 июня 2024, 19:48 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Все украинские полицейские избегут мобилизации

Архив. Фото: МВД Херсонской области

Министерство экономики Украины в понедельник, 10 июня, заявило, что правительство, внеся правки в свое постановление, разрешило «бронировать» до 100% полицейских и спасателей ГСЧС (Государственная служба чрезвычайных ситуаций), – сообщают местные СМИ.

В публикации на сайте украинского Минэка говорится: «Ключевые изменения в постановлении 76 «О бронировании». Забронировать на период действия контрактов до 100% своих сотрудников смогут: Нацполиция, ГСЧС, предприятия ОПК, имеющие контракты для ВСУ и других военных формирований, предприятия электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов; предприятия, ремонтирующие поврежденные объекты энергетического комплекса; предприятия, строящие фортификации».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

На Украине перестали проводить операции по трансплантации органов из-за страха перед уголовным преследованием / Пекин призвал созвать «подлинную» мирную конференцию по Украине / 32 украинца незаконно пересекли границу Венгрии на грузовике с военными номерами / Финляндия отправляет Киеву еще не испытанные образцы оружия / Путин пригрозил оружием Западу, Киев закрыл поездки по Европе, США ввели санкции против Грузии – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Захарова напомнила «бандеровцам», что иллюстрировал поэму Пушкина «Полтава» – Тарас Шевченко / СМИ: Западное участие не помогает Украине / Жена Зеленского* поблагодарила мэра Парижа за недопущение россиян на Олимпиаду

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Украина,