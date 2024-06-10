Все украинские полицейские избегут мобилизации

Министерство экономики Украины в понедельник, 10 июня, заявило, что правительство, внеся правки в свое постановление, разрешило «бронировать» до 100% полицейских и спасателей ГСЧС (Государственная служба чрезвычайных ситуаций), – сообщают местные СМИ.

В публикации на сайте украинского Минэка говорится: «Ключевые изменения в постановлении 76 «О бронировании». Забронировать на период действия контрактов до 100% своих сотрудников смогут: Нацполиция, ГСЧС, предприятия ОПК, имеющие контракты для ВСУ и других военных формирований, предприятия электроэнергетического, ядерно-промышленного, угольно-промышленного и нефтегазового комплексов; предприятия, ремонтирующие поврежденные объекты энергетического комплекса; предприятия, строящие фортификации».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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