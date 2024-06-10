Украинцам объяснили, почему им выгодно дольше не выходить на пенсию

Заместитель министра соцполитики Украины Дарья Марчак заявила, что граждане ее страны должны быть заинтересованы, как можно позже выходить на пенсию, – сообщают местные СМИ.

В интервью одному из украинских изданий Марчак сказала: «Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию. Во-первых, это существенно увеличит вашу собственную пенсию (на 0,5% за каждый дополнительно отработанный месяц после 60 лет и на 0,75%, если проработать больше 5 лет). Во-вторых, это прямо сейчас будет увеличивать объем единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд, и благодаря этому ПФУ сможет платить более высокие пенсии тем, кто уже находится на пенсии».

Следует напомнить, что ранее в украинском Минсоцполитики посоветовали своим гражданам «самим копить на пенсию и быть готовыми работать до глубокой старости».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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