В Киеве считают, что прибалтийские страны и Польша «обязаны» восстанавливать Украину

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук на брифинге по итогам закрытой встречи с руководителями парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Белостоке в понедельник, 10 июня, заявил, что прибалтийские страны «должны» участвовать в восстановлении Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Стефанчук сказал: «Во вторник участники Саммита спикеров парламентов будут говорить о проектах по восстановлению Украины, часть из которых уже началась. Польша, Эстония, Латвия и Литва обязательно должны участвовать в восстановлении Украины».

Белосток, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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