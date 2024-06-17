Глава украинской межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права Ирина Верещук* в понедельник, 17 июня, заявила, что Украина, инициировав «мирную» конференцию, прошедшую в Швейцарии в минувшие выходные, свою «домашнюю работу сделала», и теперь Киев ждет ответа от мирового сообщества, – сообщают местные СМИ.

В ходе выступления на площадке 2-й летней школы по международному гуманитарному праву для госслужащих, организованной Украинским Красным Крестом, Верещук* сказала: «Украина свою домашнюю работу сделала. Что теперь должно ответить мировое сообщество?.. Я очень жду, что мир найдет в себе наконец силы и ответит. …Россия должна сесть за стол переговоров, как переговорщик, а не победитель, и начинать договариваться со всем цивилизованным миром».

* Объявлена в международный розыск ФСБ РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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