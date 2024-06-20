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Четверг, 20 июня 2024, 22:26 мск

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Украинские пограничники ежедневно задерживают десятки уклонистов

Фото: Территориальная оборона ВС Украины

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в четверг, 20 июня, заявил, что пограничники каждый день задерживают десятки украинских уклонистов, которые пытаются покинуть страну и попасть в Евросоюз, – сообщают местные СМИ.

В интервью одной из западных радиостанций Клименко сказал: «Ежедневно пограничники задерживают десятки людей, пытающихся незаконно пересечь украинскую границу в направлении государств Евросоюза. Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных в 5-10 километрах от границы. Мы говорим о задержании десятков людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. И мы говорим не только о людях, которых хотят переплыть, например Тису, или пройти лес, или пройти через горы. Мы говорим и о тех, кто на пунктах пропуска пытаются пройти по поддельным документам. И таких достаточно большой процент – около 15%».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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