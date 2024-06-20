Украинцам объяснили, почему им не грозит демобилизация

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в четверг, 20 июня, заявил, что при нынешней ситуации на поле боя демобилизация может обернуться «проседанием фронта», поэтому ее не будет, – сообщают местные СМИ.

В интервью одной из западных радиостанции, отвечая на вопрос об отсутствии возможности демобилизации, Клименко сказал: «Я общался с командирами, которые находятся на линии огня, на эту тему. Если мы демобилизуем людей, которые, к примеру, отслужили два года, то у нас «просядет» фронт, и подразделения будут неполноценными. У военных, думаю, такое же мнение – мы не имеем права «валить» фронт. Любая демобилизация, как бы это крамольно не звучало, осложнит ситуацию».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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