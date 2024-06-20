российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 июня 2024, 23:41 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинцам объяснили, почему им не грозит демобилизация

Фото: glavcom.ua

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в четверг, 20 июня, заявил, что при нынешней ситуации на поле боя демобилизация может обернуться «проседанием фронта», поэтому ее не будет, – сообщают местные СМИ.

В интервью одной из западных радиостанции, отвечая на вопрос об отсутствии возможности демобилизации, Клименко сказал: «Я общался с командирами, которые находятся на линии огня, на эту тему. Если мы демобилизуем людей, которые, к примеру, отслужили два года, то у нас «просядет» фронт, и подразделения будут неполноценными. У военных, думаю, такое же мнение – мы не имеем права «валить» фронт. Любая демобилизация, как бы это крамольно не звучало, осложнит ситуацию».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Пентагон в очередной раз «не разрешил» Украине применять американское оружие для атак вглубь России / Дуда обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине / Украинские пограничники ежедневно задерживают десятки уклонистов / Путин рассказал о ситуации под Харьковом / Путин: Не лучше ли нам идти до конца? / Путин сказал, когда Запад поменяет Зеленского* / США решили поставлять системы ПВО на Украину в ущерб другим заказчикам / Армия России уничтожила более 2100 боевиков и 11 единиц бронетехники ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Украина,