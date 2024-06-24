Российская армия разгромила крупный логистический центр ВСУ с западным вооружением

Российские военные поразили крупный логистический центр ВСУ, куда поставлялось вооружение, предоставленное Киеву странами Запада. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, где осуществлялось накопление, хранение и перераспределение вооружения, в том числе ракетного, доставленного киевскому режиму западными странами», – говорится в сообщении.

За сутки российская армия отразила семь контратак противника и улучшила положение по переднему краю на нескольких направлениях в зоне СВО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов ВСУ.

Киевский режим потерял более двух тысяч боевиков и наемников, три танка, пять боевых бронированных машин, БМП, бронетранспортер М113, 53 автомобиля, две гаубицы «Panzerhaubitze-2000», семь пушек Д-30 и четыре Д-20, два орудия М119, две М777, три «Мста-Б», две гаубицы FH-70, РСЗО «Град», САУ «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 176 украинских беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре ракеты «Patriot», а также 10 реактивных снарядов HIMARS и «Vampire»», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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