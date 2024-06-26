Владимир Зеленский* в среду, 26 июня, подписал закон об английском языке как одном из языков международного общения на Украине, однако свободно им владеют только 1,1% от населения страны, – сообщают украинские СМИ.

В сообщениях украинских изданий говорится: «Владимир Зеленский* подписал закон об английском как одном из языков международного общения на Украине. Документ также определит категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык. ...Английский будет обязательным для глав местных администраций и их заместителей, сотрудников прокуратуры, старшего и среднего руководящего состава Нацполиции, налоговых и таможенных органов. Для госслужащих предусмотрены надбавки 10% к окладу за владение английским на уровне В2 и выше. С сентября 2026 года английский язык будет использоваться для обучения в дошкольных заведениях».

Следует напомнить, что в июле 2023 года украинский Центр социологических исследований Разумкова провел исследование, которое показало, что только 1,1% граждан Украины свободно владеют английским языком, а около половины не понимает «язык международного общения» вообще.

В результатах опроса, опубликованных на сайте Центра, говорится: «Свободно владеют «языком международного общения» только 1,1% украинцев, при этом, 7,5% от населения страны отмечают, что умеют читать, писать и говорить, но не могут свободно пользоваться английским. Плохо знают английский язык 19%, они заявили, что могут лишь немного читать, писать, а также говорить. Понимают некоторые слова и простые фразы, но читать, писать или говорить не могут вообще 27%. Совершенно не знают английского языка 44% украинцев».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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