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Вторник, 2 июля 2024, 02:38 мск

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Украинский депутат написала заявление на Сырского и Залужного во все силовые ведомства страны

Член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в понедельник, 1 июля, заявила, что написала заявления в Государственное бюро расследований (ГБР), Службу безопасности Украины (СБУ), офис Генерального прокурора с копией в Министерство обороны Украины на действующего и бывшего главкомов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и Александра Сырского, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале Безуглая написала: «В процессе подготовки решила расширить свое обращение: подаю на Сырского и Залужного в Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, офис Генерального прокурора с копией Министерству обороны Украины. …Трагедия, что ничего не меняется. Не меняются принципы принятия решений. Поэтому мы имеем ситуацию в Харьковской области, которая повторила подготовку к наступлению россиян в 2022 и 2023 годах. …У меня три основных замечания к военным генералам. Первое – это логика пополнения боевых подразделений. Набираются все новые «зомби-бригады», вместо этого лучше было бы пополнять действующие подразделения. Второе – решения командиров, которые привели к событиям под Харьковом, Лисичанском, Северодонецком, Бахмутом, Соледаром. Третье – они мешают депутатской деятельности, пытаясь не допустить меня к общению с мобилизованными на фронте».

«Двадцать коллег по парламенту не горят желанием заниматься вопросами, касающимися Вооруженных сил Украины и военных. Потому что попытки разобраться и работать с рисками, которые возникают у нас в том болоте, что на самом деле представляет собой система высших военных штабов, – это неизбежный конфликт с генералитетом, что я постоянно и имею», – добавила украинский депутат.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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