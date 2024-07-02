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Вторник, 2 июля 2024, 20:27 мск

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Зеленский* попросил Умерова узнать в США, когда будут переданы обещанные системы Patriot

Скрин видео Офиса президента Украины

Владимир Зеленский* в своем видеообращении во вторник, 2 июля, заявил, что поручил министру обороны Украины Рустему Умерову, который сейчас находится в командировке в США, узнать у американских партнеров, когда они передадут дополнительные системы ПВО Patriot, которые обещали ранее, – сообщают местные СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Поручил министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, узнать конкретные даты, когда будут поставлены дополнительные системы Patriot, о которых у нас есть договоренность с партнерами».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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