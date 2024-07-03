Владимир Зеленский* заявил, что бывший президент США Дональд Трамп должен ему рассказать о своем плане быстрого завершения конфликта с Россией, чтобы в Киеве были готовы к возможной потере украинской государственности, – сообщает в среду, 3 июля, Bloomberg Television.

В интервью каналу глава киевского режима сказал: «Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть к этому готовы. Мы хотим знать».

«Я потенциально готов встретиться с Трампом и выслушать его предложения и его команды. Ведь, они не могут планировать мою жизнь, жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», – добавил Зеленский*.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

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