Более 90% украинских аспирантов – мужчины призывного возраста

Министерство образования и науки Украины в среду, 3 июля, сообщило, что в 2024 году из 100 000 украинцев, подавшим документы в аспирантуру, более 90% являются мужчинами призывного возраста, уже имеющими степень магистра, – сообщают местные СМИ.

В сообщении пресс-службы министерства, в частности, говорится: «В 2024 году на поступление в аспирантуру подали заявления более 100 000 желающих, из них 91 500 – это мужчины в возрасте 25-60 лет со степенью магистра. Для контрактников остаются открытыми опции заочной и вечерней формы – они не дают отсрочки от мобилизации».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube