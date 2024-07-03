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Среда, 3 июля 2024, 21:49 мск

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Более 90% украинских аспирантов – мужчины призывного возраста

Фото: РИА «Новый День»

Министерство образования и науки Украины в среду, 3 июля, сообщило, что в 2024 году из 100 000 украинцев, подавшим документы в аспирантуру, более 90% являются мужчинами призывного возраста, уже имеющими степень магистра, – сообщают местные СМИ.

В сообщении пресс-службы министерства, в частности, говорится: «В 2024 году на поступление в аспирантуру подали заявления более 100 000 желающих, из них 91 500 – это мужчины в возрасте 25-60 лет со степенью магистра. Для контрактников остаются открытыми опции заочной и вечерней формы – они не дают отсрочки от мобилизации».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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