Украина возмутилась визитом Орбана в Москву без согласования с Киевом

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 5 июля, выпустило заявление, в котором высказало возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву без согласования с Киевскими властями.
В заявлении МИД Украины говорится: «Решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться».
Киев, Иван Бабурин
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