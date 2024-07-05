Украина возмутилась визитом Орбана в Москву без согласования с Киевом

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 5 июля, выпустило заявление, в котором высказало возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву без согласования с Киевскими властями.

В заявлении МИД Украины говорится: «Решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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