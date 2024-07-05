российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 7 июля 2024, 01:19 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украина возмутилась визитом Орбана в Москву без согласования с Киевом

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 5 июля, выпустило заявление, в котором высказало возмущение визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву без согласования с Киевскими властями.

В заявлении МИД Украины говорится: «Решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым, и призываем все государства неуклонно его придерживаться».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Орбан объявил о выполнении своей миссии в Москве / Ле Пен выступила против ударов французским оружием вглубь России / Байден встретится с Зеленским* на полях саммита НАТО / Белый дом не гарантирует Киеву приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне / Новый британский премьер подтвердил Байдену «незыблемую» поддержку Киева / Орбан достойно ответил на критику евробюрократов / Киев призвал ЕС зафиксировать нарушение Орбаном внутренних регламентов Сообщества / Зеленский* призвал к децентрализации украинского энергетического потенциала

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,