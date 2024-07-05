Владимир Зеленский* в обращении к участникам Конгресса местных и региональных руководителей Украины в пятницу, 5 июля, призвал к введению «расширенной на все государство» децентрализации энергетического потенциала, – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Мы работаем по расширению всего импорта электричества из ЕС в Украину. В то же время необходимо полное содействие для громад, для людей, для компаний, для бизнеса. И чтобы на местах можно было создавать новые генерирующие мощности, чтобы происходила реальная расширенная на все государство децентрализация энергетического потенциала Украины. Фактически происходила, а не просто в мероприятиях, не просто в заявлениях, а реально и практически».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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