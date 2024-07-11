На Украине во избежание мобилизации предлагают ломать конечности

На Украине появился новый бизнес – предлагается за умеренную плату ломать руки и ноги ради получения отсрочки от мобилизации, – передают местные СМИ.

Сообщается, что в соцсетях Днепропетровска появились объявления следующего содержания: «Быстро и профессионально предоставляю отсрочку. Профильное медицинское образование. Точечное воздействие. Использование качественной анестезии. Отслеживание состояния при восстановлении. Помощь при оформлении необходимых документов. При повторном обращении – скидка».

«Если травма незначительная и подлежит консервативному лечению, то мужчина все равно будет признан годным к службе. А если нужна операция, то можно получить отсрочку на 6-12 месяцев», – прокомментировали ситуацию украинские юристы.

Днепропетровск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube