Депутат Верховной рады от партии Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая в четверг, 11 июля, обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует ситуацию в армии и не знает потребностей ВСУ, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале Безуглая написала: «Замкнутый круг. Контроль за ВСУ со стороны министра обороны нулевой. Министерство распалось на отдельные проекты заместителей: кто-то бежит, кто-то не очень. Сырский диктует министру, что хочет. Кризис. И красивые презентации. У Минобороны нет целостного плана по снабжению войск оружием, поэтому потребности формируют по инерции и создают зомби-бригады».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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