Украинцев будут штрафовать и объявлять в розыск за неявку в военкоматы

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в понедельник, 15 июля, заявила, что мужчин, не явившихся по повестке в Территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы, – прим.ред.), после 16 июля будут объявлять в розыск, – сообщают местные СМИ.

В интервью одному из украинских youtube-каналов Черногоренко сказала: «Если мужчины, которые не обновили свои данные и не явились в ТЦК по повестке, после 16 июля их могут начать объявлять в розыск. Разосланные по Укрпочте повестки будут считаться врученными, даже если человек не вскроет письмо и не поставит на них свою подпись».

Ранее сегодня директор Департамента кадровой политики Минобороны Украины Марк Андрусяк заявил, что украинцы которые не уточнили место своего проживания, номер телефона и электронный адрес до 16 июля, могут быть оштрафованы от 17 000 (36 370 руб. по курсу) до 25 500 гривен (54 550 руб. по курсу).

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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