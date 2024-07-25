Командование ВСУ пообещало мобилизованным заключенным отдать Белгород на растерзание

Командование Вооруженных сил Украины обещало новобранцам из мест заключения отдать Белгород на растерзание. Об этом сообщил военнопленный Дмитрий Ромаев, признание которого опубликовало министерство обороны РФ.

«Приехали представители 57-й мотопехотной бригады вербовать. Собрали 49 человек в штабе, сказали, что мы должны помочь родине. Медкомиссия была такая, что никто особо не вникал. Просто лепили: «Пригоден». Факт в том, что нужны были зэки, как мясо. Никто воевать и не хочет. Все выходят из тюрьмы, чтобы не сидеть и при первой возможности попытаться убежать», – рассказал Ромаев.

По его словам, отобранных осужденных доставили в Харьковскую область в Чугуевский район на учебный полигон. «Нам сказали, что отобьём Волчанск, дальше пойдем на Белгород, на мирные города. Там нам дозволено будет грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом, то, что мы больше всего умеем», – высказался про обещания своего командования Ромаев.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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