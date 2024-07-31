Глава Одессы заявил об «обнулении» города

Мэр Одессы Геннадий Труханов в среду, 31 июля, заявил, что к переименованию топонимов он не имеет никакого отношения, а также что подобные действия «деколонизаторов» «обнуляют» город, – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале Труханов написал: «Относительно резонансных переименований в городе, которые состоялись на днях: Ни я, как мэр, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения. … Исходя из логики «деколонизаторов», мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком – это обнуляет наш город».

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что в Одессе и области планируется переименовать в общей сложности 84 топонима.

Одесса, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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