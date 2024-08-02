Командующий ВСУ сообщил о тяжелой ситуации для Украины по всему фронту

Новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов сообщил о тяжелой ситуации для украинской армии по всей линии фронта.

«Обстановка сложна по всей линии столкновения: идут тяжелые бои разной интенсивности», – сказал он, чьи слова приводит «Главком».

По словам Гнатова, «очень сложная ситуация» наблюдается на Покровском, Торецком, Кураховском и Купянском направлениях, а также возле Часова Яра и в Волчанске.

Накануне главком ВСУ Александр Сырский сообщил об ожесточенных боях на Купянском направлении в районе Стельмаховки, Макеевки. По его словам, сложная ситуация для украинских вонных сложилась на Северском направлении. Российские военные продолжают атаковать позиции ВСУ на Покровском направлении, пытаясь прорвать оборону, добавил Сырский.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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