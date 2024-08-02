Российская армия готовит котел для подразделений ВСУ в Угледаре

Группировка украинских войск в Угледаре на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республике может оказаться в котле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Оперативная обстановка на Угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле», – рассказал источник.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы взяли под полный огневой контроль один из главных транспортных узлов снабжения группировки ВСУ в Угледаре. Речь идет как о трассе, которая ведет из Угледара в поселок Константиновка, так и о проселочных дорогах. Огневой контроль был достигнут благодаря успешным штурмовым действиям российских сил в городе.

Собеседник ТАСС также сообщил, что часть украинской группировки в районе села Желанное на Покровском направлении в ДНР попала в клещи. ВСУ несут большие потери. Источник пояснил, что украинские войска выбиты с флангов, в итоге группировка ВСУ фактически оказалась в окружении российской армии.

Село Желанное находится к северо-западу от освобожденных населенных пунктов Очеретино и Прогресс.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube