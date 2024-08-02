Киев призвал запретить выступления оперной певицы Нетребко

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 2 августа, заявил, что выступление оперной певицы Анны Нетребко в Римской опере нельзя допустить и призвал предпринять меры, российские деятели искусств не могли продолжать свою деятельность на международной сцене, – сообщают местные СМИ.

В сообщении Ермака, размещенном в соцсетях, говорится: «Довольно странные новости. Российское сопрано Анна Нетребко вернется на сцену Римской оперы. Это та культурная деятельница, которая в 2012 году была доверенным лицом на выборах Путина, в 2014 приезжала в Донецк и держала флаг Новороссии. …И вдруг она возвращается на сцену Европы».

«Очень важно, чтобы россияне не имели возможности продолжать нести российскую культуру на Запад. Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас разве опера в Москве. Призываю всех причастных и наших союзников отреагировать», – подчеркнул глава офиса украинского президента.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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