Российские военнослужащие группировки «Запад» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Удар был нанесен в районе Балаклеи в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, в результате атаки были ликвидированы 80 боевиков, передает ТАСС.

Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 поразили пункт временной дислокации боевиков ВСУ. Удар был нанесен неуправляемыми авиабомбами ФАБ-500, сообщили в Минобороны. По результатам объективного контроля все цели поражены прямым попаданием.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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