Украинские хлебозаводы на грани остановки

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев хлеб» Юрий Дученко хлебозаводы страны из-за подорожания муки и другого сырья, а также проблем с энергоснабжением находятся на грани остановки, что может привести к перебоям в поставках хлеба, – передают украинские СМИ.

Дученко, в частности, сказал: «За последние несколько месяцев цены на муку выросли на 50% и продолжают расти. Мука в себестоимости хлеба – это примерно 40%. Другое сырье (сахар, подсолнечное масло) подорожало с начала года более чем на 20%. Цены на хлеб необходимо повышать на 15-20%, а если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом. Уже сейчас ряд предприятий на грани остановки, некоторые переходят на работу в одну смену».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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