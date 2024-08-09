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Пятница, 9 августа 2024, 14:34 мск

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ВС РФ разгромили украинских диверсантов на Кинбурнской косе

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения разведывательно-диверсионной группы ВСУ, которая утром 9 августа предприняла попытку высадки на Кинбурнскую косу.

Как пояснили в ведомстве, диверсанты численностью до 16 боевиков на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье. Первые потери диверсанты понесли еще у берега, подорвавшись на минных полях. Те, кто сошел на берег, были уничтожены огнем из стрелкового вооружения. Понеся потери, боевики пытались эвакуироваться с береговой линии, однако, огнем артиллерии и ПТУР две лодки противника были уничтожены.

Общие потери противника составили 12 боевиков и 2 лодки, уточнили в Минобороны РФ.

Кинбурнская коса – песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем в Николаевской области. По итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью эта территория включена в состав РФ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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