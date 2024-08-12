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Понедельник, 12 августа 2024, 22:40 мск

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Зеленский назвал нападение на Курскую область «вопросом безопасности» Украины

Скрин видео пресс-службы президента Украины

Владимир Зеленский в понедельник, 12 августа, заявил, что атака на Курскую область является «вопросом безопасности для Украины», тем самым взяв на себя отвественность за нападение на российский регион, – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале, глава киевского режима говрит: «Провел Ставку. Был доклад Главкома Сырского. По фронту и всем ключевым оборонительным направлениям. А также по операции в Курской области. …Эти наши операции – это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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