Кулеба отчитался перед Боррелем о вторжении в Курскую область

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 13 августа, заявил, что в телефонном разговоре доложил Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю о подробностях вторжения ВСУ в Курскую область, – сообщают местные СМИ.

На своей странице в соцсетях Кулеба написал: «Во время нашего звонка Жозеп Боррель и я сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества Украины и ЕС в сфере производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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