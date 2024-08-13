Украина договаривается с Лондоном о «100-летнем партнерстве»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во вторник, 13 августа, заявил, что был проведен первый раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому 100-летнему партнерству.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Ермак сказал: «Мы благодарны вашему народу, правительству и парламенту за помощь и лидерство, которые мы чувствуем с начала полномасштабного вторжения России. Великобритания первой подписала соглашение по безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве».

«Будущее комплексное долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Великобританией», – добавил глава Офиса президента Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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