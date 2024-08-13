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Вторник, 13 августа 2024, 23:44 мск

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На Украине заканчиваются люди для фронта

Фото: Территориальная оборона ВС Украины

Руководитель украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут во вторник, 13 августа, заявил, что Украина движется к заморозке фронта, потому что «заканчиваются люди».

В интервью блогеру Сергею Пейчеву Чмут сказал: «Мы сейчас двигаемся не к победе. Я надеюсь, не к поражению. Но точно – не к победе… Похоже, что мы двигаемся к заморозке фронта. Власть провалила информационную политику и в связи с этим провалила мобилизацию. Люди заканчиваются».

«Создается впечатление, что многие в стране думают, что люди – это возобновляемый ресурс», – добавил глава фонда «Вернись живым».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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