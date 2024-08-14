Немецкие СМИ сообщили о применении десятков роботов-собак ВСУ

Вооруженные силы Украины используют роботов-собак во время боевых действий в ДНР. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Механических собак Киеву поставила британская компания Brit Alliance. В распоряжении 28-й бригады ВСУ оказались более 30 роботов, которые используются в ходе боев.

Отмечается, что применение робопсов позволяет сократить потери украинской армии. Их используют в основном для проведения разведки.

Роботы способны передвигаться со скоростью 15 километров в час на расстояние 3,5 км, а также заходить в здания и окопы, находить мины и распознавать передвижения людей.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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