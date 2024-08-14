Лондон и Рига передадут Киеву тысячи беспилотников

Великобритания и Латвия отправят Киеву тысячи беспилотников в рамках работы новой коалиции западных союзников, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Внутри дронов, которые уже используют ВСУ, специалисты нашли компоненты из США, Канады, Швеции.

«Великобритания и Латвия отрапортовали, что возглавят коалицию по беспилотникам и поставят Киеву тысячи БПЛА. Сегодня мы наблюдаем устойчивую тенденцию к росту числа преступлений украинских боевиков с использованием именно беспилотных систем, поставляемых западными партнерами, против гражданского населения», – цитирует дипломата ТАСС.

Мирошник добавил, что при изучении перехваченных или сбитых БПЛА специалисты нашли «детали производства США, Канады, Швеции и ряда других государств западной коалиции». Посол подчеркнул, что Россия будет добиваться от международных организаций оценки действиям киевского режима и украинских боевиков.

В начале августа Киев сообщил, что по контрактам с украинскими производителями ВСУ планируют получить более миллиона дронов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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