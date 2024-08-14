Российские войска уничтожили 1925 боевиков и 11 единиц бронетехники ВСУ за сутки. ВС РФ сбили четыре ракеты «Точка-У», две управляемые бомбы Hammer и три снаряда РСЗО HIMARS, следует из данных Минобороны РФ.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили топливную базу военной техники ВСУ, скопления боевиков и военной техники в 149 районах. Средства ПВО за сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 дронов, в том числе 119 вне зоны проведения специальной военный операции.

Группировка войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях уничтожили до 165 украинских боевиков около Липцов и Тихого Харьковской области.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции и успешно отбила две контратаки ВСУ в районе Петропавловки Харьковской области, Стельмаховки, Нововодяного в ЛНР, Торского в ДНР. Противник лишился до 475 военных, танка, трех бронетранспортеров М113 производства США, трех боевых бронемашин, шесть складов боеприпасов.

«Южная» группировка ВС РФ улучшила тактическое положение и ликвидировала до 690 украинских боевиков, ББМ, склад боеприпасов под Верхнекаменским и Красногоровкой в ДНР.

Группировка «Центр» успешно отбила три контратаки штурмовых групп противника и уничтожила до 395 военных, танк, две ББМ около Кирово, Торецка, Желанного, Розовки и Гродовки в ДНР.

Группировка войск «Восток» отразила две контратаки штурмовых групп противника и улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 120 человек, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США под Водяным и Новоукраинкой в ДНР.

Группировка ВС РФ «Днепр» ликвидировала до 80 украинских военных, станцию РЭБ «Анклав-Н», два склада боеприпасов в районе Новоданиловки и Павловки Запорожской области.

С начала СВО российские силы уничтожили 638 самолетов и 279 вертолетов, 29970 БПЛА. Ликвидированы 569 ЗРК противника, 17057 танков и других ББМ, 1400 боевых машин РСЗО и 13229 орудий полевой артиллерии и минометов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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