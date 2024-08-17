Подразделения ВС РФ заняли более выгодные позиции на четырех направлениях в зоне СВО и ликвидировали более 2000 украинских боевиков за сутки. Также уничтожены на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета воздушных сил Украины, следует из данных Минобороны РФ.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и Ми-17 воздушных сил Украины. Ликвидированы две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot, пусковая установка и радиолокационная станция TRML-4D ЗРК IRIS-T производства ФРГ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125.

Группировка войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях отразили контратаку штурмовой группы противника и уничтожила более 150 украинских военных, группировка «Запад» – до 580, «Южная» – до 680, группировки «Центр» – до 420, группировки «Восток» – свыше 105, группировки «Днепр» – до 75 боевиков.

За сутки российские военные ликвидировали девять единиц бронетехники, четыре станции радиоэлектронной борьбы, комплекс радиоэлектронной разведки «Пластун», девять складов боеприпасов.

Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 снарядов РСЗО HIMARS, 35 дронов, из них 10 – вне зоны СВО. Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера военно-морских сил Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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